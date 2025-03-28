リーグ・アン
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4 - 2
終了
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A. Santos 55'ディレーン・バクワ 60'エマニュエルエメガ 73'S. Amo-Ameyaw 89'
コランタントリッソ 62'ジョージズ・ミカウタゼ 90' + 6' (pk)
(HT 0-0) (終了 4-2)

ストラスブール 対 オリンピック・リヨン結果＆スタッツ,