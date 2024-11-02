FAカップ
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1 - 1PK 5 - 4
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ジェイミー・リード 53'
W. Longbottom 83'
(HT 0-0) (終了 1-1) (延長 1-1)

スティーブニッジ 対 ギーズリー結果＆スタッツ,