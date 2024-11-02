ジュピラー･プロリーグ
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2 - 1
終了
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アンディ・ゼキリ 33', 45' (pk)
オリヴィエ・デュモン 70'
(HT 2-0) (終了 2-1)

ｽﾀﾝﾀﾞｰﾙ･ﾘｴｰｼﾞｭ 対 シント＝トロイデン結果＆スタッツ,