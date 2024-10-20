ジュピラー･プロリーグ
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2 - 1
終了
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デニス・イカート 40'ボシュコ・シュタロ 45' + 5'
イサーク・ムベンザ 90' + 5'
(HT 2-0) (終了 2-1)

ｽﾀﾝﾀﾞｰﾙ･ﾘｴｰｼﾞｭ 対 シャルルロワ結果＆スタッツ,