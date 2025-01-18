リーグ・アン
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1 - 2
終了
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リュドヴィク・ブラス 77'
ヒューゴマグネティ 27'L. Ajorque 73'
(HT 0-1) (終了 1-2)

スタッド・レンヌ 対 ブレスト結果＆スタッツ,