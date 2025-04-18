リーグ・アン
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2 - 1
終了
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アドリエン・トリュファート 23'M. Meite 86'
モスタファモハメド 54'
(HT 1-0) (終了 2-1)

スタッド・レンヌ 対 ナント結果＆スタッツ,