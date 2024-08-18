リーグ・アン
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3 - 0
終了
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ベンジャミン・ブリジョー 19'アミーヌ・グイリ 21'ヘンリック・マイスター 90' + 1'
(HT 2-0) (終了 3-0)

スタッド・レンヌ 対 オリンピック・リヨン結果＆スタッツ,