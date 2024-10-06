リーグ・アン
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4 - 2
終了
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マーシャル・ムネツィ 6'中村敬斗 25'O. Diakite 57'テディ・テウマ 90' + 3' (pk)
アルノー・ノルダン 37', 90' + 1'
(HT 2-1) (終了 4-2)

スタッド・ランス 対 モンペリエ結果＆スタッツ,