リーグ・アン
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1 - 2
終了
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ジャン=シャルル・カステレット 45' + 1' (og)
マティスアブライン 42'モスタファモハメド 70'
(HT 1-1) (終了 1-2)

スタッド・ランス 対 ナント結果＆スタッツ,