クープドゥフランス
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1 - 1PK 4 - 3
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クリスチャンコナン 55' (pk)
J. Tiendrebeogo 9'
(HT 0-1) (終了 1-1)

スタッド・ブリオシャン 対 アヌシーFC結果＆スタッツ,