エールディビジ
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3 - 0
終了
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ディラン・フェンテ 13'ディラン・ムバヨ 78'フィリップクラステフ 90' + 4'
(HT 1-0) (終了 3-0)

ズヴォレ 対 ヘラクレス結果＆スタッツ,