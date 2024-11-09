エールディビジ
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3 - 1
終了
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ディラン・ムバヨ 53', 67'D. van der Haar 57'
エゼキエル・ブロード 33' (pk)
(HT 0-1) (終了 3-1)

ズヴォレ 対 シッタート結果＆スタッツ,