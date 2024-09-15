ジュピラー･プロリーグ
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2 - 1
終了
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A. Bertaccini 45' + 2'ビラルブラヒミ 81'
エゼキエル・バンズジ 64'
(HT 1-0) (終了 2-1)

シント＝トロイデン 対 ルーヴェン結果＆スタッツ,