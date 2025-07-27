ジュピラー･プロリーグ
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3 - 1
終了
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レオナルドダシルバロペス 77' (og)A. Bertaccini 88'伊藤涼太郎 90' + 6'
ウィルフリード・カンガ 83' (pk)
(HT 0-0) (終了 3-1)

シント＝トロイデン 対 ヘント結果＆スタッツ,