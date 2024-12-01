ジュピラー･プロリーグ
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2 - 2
終了
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A. Bertaccini 66', 77'
トルワラーゼアロコダレ 28'L. Kokubo 90' + 3' (og)
(HT 0-1) (終了 2-2)

シント＝トロイデン 対 ヘンク結果＆スタッツ,