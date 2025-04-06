ジュピラー･プロリーグ
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0 - 3
終了
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アブデルハク・カドリ 17'N. Ferri 22'ナイエル・メサトウ 27'
(HT 0-3) (終了 0-3)

シント＝トロイデン 対 コルトレイク結果＆スタッツ,