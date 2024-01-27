ブンデスリーガ
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5 - 2
終了
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エンツォ・ミロット 25' (pk)デニズ・ウンダフ 30', 56', 75'ジェイミー・ルウェリング 48'
ベンヤミン・シェスコ 32'生駒ロイス・オペンダ 55'
(HT 2-1) (終了 5-2)

シュトゥットガルト 対 RBライプツィヒ結果＆スタッツ,