ブンデスリーガ
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3 - 3
終了
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セール・ギラシ 41'アンジェロ・スティラー 53'デニズ・ウンダフ 90' + 8'
アレクサンダーニューベル 62' (og)ティム・クラインディエンスト 84', 85'
(HT 1-0) (終了 3-3)

シュトゥットガルト 対 FCハイデンハイム結果＆スタッツ,