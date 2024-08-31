ブンデスリーガ
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3 - 3
終了
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エンツォ・ミロット 8'ジェイミー・ルウェリング 15'ファビアン・リーダー 88'
ナディーム・アミリ 43' (pk)ヨナタン・ブルカルト 62'マキシム・ライチュ 90' + 4'
(HT 2-1) (終了 3-3)

シュトゥットガルト 対 1. FSV マインツ 05結果＆スタッツ,