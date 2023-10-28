ブンデスリーガ
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2 - 3
終了
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クリス・ヒューリッヒ 61'デニズ・ウンダフ 74'
グリシャ・プロメル 5'ボウト・ベグホルスト 21' (pk)ロベルト・スコフ 66'
(HT 0-2) (終了 2-3)

シュトゥットガルト 対 ホッフェンハイム結果＆スタッツ,