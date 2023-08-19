ブンデスリーガ
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5 - 0
終了
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セール・ギラシ 18', 77'ダンアクセルザガドゥ 38'Silas Katompa Mvumpa 60', 67'
(HT 2-0) (終了 5-0)

シュトゥットガルト 対 ボーフム結果＆スタッツ,