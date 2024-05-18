ブンデスリーガ
team-logo
4 - 0
終了
team-logo
セール・ギラシ 23', 31'チョン・ウヨン 75'Silas Katompa Mvumpa 83'
(HT 2-0) (終了 4-0)

シュトゥットガルト 対 ボルシアMG結果＆スタッツ,