ブンデスリーガ
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2 - 1
終了
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デニズ・ウンダフ 42'セール・ギラシ 83' (pk)
ニクラス・フュエルルクルグ 36'
(HT 1-1) (終了 2-1)

シュトゥットガルト 対 ボルシア・ドルトムント結果＆スタッツ,