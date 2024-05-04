ブンデスリーガ
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3 - 1
終了
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レオニダス・スタージウ 29'チョン・ウヨン 83'Silas Katompa Mvumpa 90' + 3'
ハリーケイン 37' (pk)
(HT 1-1) (終了 3-1)

シュトゥットガルト 対 バイエルン結果＆スタッツ,