ブンデスリーガ
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3 - 1
終了
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セール・ギラシ 67' (pk), 78', 82'
ヤニック・ゲルハルト 34'
(HT 0-1) (終了 3-1)

シュトゥットガルト 対 ヴォルフスブルク結果＆スタッツ,