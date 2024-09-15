ジュピラー･プロリーグ
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3 - 0
終了
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ダーン・ヘイマンス 15'グレジョン・ケイ 47'アントワーヌ・ベルニエ 57'
(HT 1-0) (終了 3-0)

シャルルロワ 対 ベールスホットVA結果＆スタッツ,