ジュピラー･プロリーグ
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1 - 1
終了
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オデイ・ダバー 90' + 4'
L. Kuavita 36'
(HT 0-1) (終了 1-1)

シャルルロワ 対 ｽﾀﾝﾀﾞｰﾙ･ﾘｴｰｼﾞｭ結果＆スタッツ,