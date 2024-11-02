ラ・リーガ
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4 - 3
終了
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ミゲル・グティエレス 21'アルナウ・マルティネス 31'クリスチャン・ストゥアニ 62' (pk)セルヒオゴンザレス 73' (og)
レナト・タピア 24'J. Cruz 41'ムニル・エル・ハダディ 77'
(HT 2-2) (終了 4-3)

ジローナ 対 レガネス結果＆スタッツ,