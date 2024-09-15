ラ・リーガ
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1 - 4
終了
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クリスチャン・ストゥアニ 80'
L. Yamal 30', 37'ダニ・オルモ 47'ペドリ 64'
(HT 0-2) (終了 1-4)

ジローナ 対 バルセロナ結果＆スタッツ,