クープドゥフランス
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1 - 4
終了
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S. Bahassa 18'
アドリエン・トリュファート 29'ジョーダンジェームス 59'ロレンツ・アシノン 75'アルノー・カリムエンド-ムインガ 79'
(HT 1-1) (終了 1-4)

ジロンダン・ボルドー 対 スタッド・レンヌ結果＆スタッツ,