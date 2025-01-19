リガポルトガル
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3 - 1
終了
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パブロ 11'Josue 53'フェリックス・コレイア 90' + 4' (pk)
ゴンサロ・ボルヘス 48'
(HT 1-0) (終了 3-1)

ジル・ヴィセンテ 対 FCポルト結果＆スタッツ,