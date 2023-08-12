リガポルトガル
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5 - 0
終了
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藤本寛也 9' (pk), 45' + 5'ペドロ・チバ 58'Tidjany Toure 72'ガブリエルペレイラ 90' + 5'
(HT 2-0) (終了 5-0)

ジル・ヴィセンテ 対 ポルティモネンセ結果＆スタッツ,