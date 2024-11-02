リガポルトガル
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1 - 2
終了
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C. Vinicius 72'
イリヤ・ヴコティッチ 48'J. da Silva 51'
(HT 0-0) (終了 1-2)

ジル・ヴィセンテ 対 ボアヴィスタ結果＆スタッツ,