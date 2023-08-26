リガポルトガル
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2 - 3
終了
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Tidjany Toure 74'マキシム・ドミンゲス 90' + 8'
アンヘル・ディ・マリア 19' (pk)ラファ・ シルバ 53'ペーター・ムサ 90' + 4'
(HT 0-1) (終了 2-3)

ジル・ヴィセンテ 対 ベンフィカ結果＆スタッツ,