AFCチャンピオンズリーグ1
team-logo
2 - 1
終了
team-logo
Heberty 44'アヒヤール・ラシッド 87'
江坂任 69'
(HT 1-0) (終了 2-1)

ジョホールダルルタジムFC 対 蔚山現代結果＆スタッツ,