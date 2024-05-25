J1 リーグ
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3 - 2
終了
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山田大記 45' + 5'マテウス・ペイショット 82'Leo Gomes 86'
ルキアン 1'Sho Fukuda 29' (pk)
(HT 1-2) (終了 3-2)

ジュビロ磐田 対 湘南ベルマーレ結果＆スタッツ,