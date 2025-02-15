J2 リーグ
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3 - 2
終了
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K. Masui 54'マテウス・ペイショット 68' (pk)R. Watanabe 77'
安藤瑞季 79'S. Okita 90' + 5'
(HT 0-0) (終了 3-2)

ジュビロ磐田 対 水戸ホーリーホック結果＆スタッツ,