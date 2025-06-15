J2 リーグ
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4 - 0
終了
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リカルド・グラカ 68'マテウス・ペイショット 73', 87'I. Kawasaki 90'
(HT 0-0) (終了 4-0)

ジュビロ磐田 対 愛媛FC結果＆スタッツ,