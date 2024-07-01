コパ・アメリカ
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0 - 3
終了
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エドゥアルド・ベッロ 49'ホセ・サロモン・ロンドン 56'エリック・ラミレス 85'
(HT 0-0) (終了 0-3)

ジャマイカ 対 ベネズエラ結果＆スタッツ,