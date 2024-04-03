J2 リーグ
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8 - 0
終了
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小森ひいろ 3'鈴木大輔 35', 56'椿直起 43'高橋一生 50'ドゥドゥ 59', 75'岡庭愁人 76'
(HT 3-0) (終了 8-0)

ｼﾞｪﾌﾕﾅｲﾃｯﾄﾞ千葉 対 栃木SC結果＆スタッツ,