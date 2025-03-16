J2 リーグ
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5 - 1
終了
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石川大地 21', 56'呉屋大翔 50'カルリーニョス 72'横山暁之 89'
窪田良 8'
(HT 1-1) (終了 5-1)

ｼﾞｪﾌﾕﾅｲﾃｯﾄﾞ千葉 対 愛媛FC結果＆スタッツ,