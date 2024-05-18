J2 リーグ
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7 - 1
終了
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田口泰士 1', 45' + 1'岡庭愁人 15'ドゥドゥ 23', 42'小森ひいろ 72'椿直起 80'
藤田一輝 82' (og)
(HT 5-0) (終了 7-1)

ｼﾞｪﾌﾕﾅｲﾃｯﾄﾞ千葉 対 愛媛FC結果＆スタッツ,