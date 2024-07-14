J2 リーグ
team-logo
0 - 2
終了
team-logo
石川大地 55'Keito Kumashiro 74'
(HT 0-0) (終了 0-2)

ｼﾞｪﾌﾕﾅｲﾃｯﾄﾞ千葉 対 ロアッソ熊本結果＆スタッツ,