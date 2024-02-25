J2 リーグ
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2 - 3
終了
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鈴木大輔 11'横山暁之 90' + 5'
高橋潤哉 54', 60'坂本功貴 90' + 2'
(HT 1-0) (終了 2-3)

ｼﾞｪﾌﾕﾅｲﾃｯﾄﾞ千葉 対 モンテディオ山形結果＆スタッツ,