J2 リーグ
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2 - 1
終了
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田口泰士 18'小森ひいろ 67'
Hiroto Iwabuchi 56'
(HT 1-0) (終了 2-1)

ｼﾞｪﾌﾕﾅｲﾃｯﾄﾞ千葉 対 ファジアーノ岡山結果＆スタッツ,