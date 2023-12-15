セリエ A
team-logo
1 - 1
終了
team-logo
アルベルト・グドムンドソン 48'
フェデリコ・キエーザ 28' (pk)
(HT 0-1) (終了 1-1)

ジェノア 対 ユヴェントス結果＆スタッツ,