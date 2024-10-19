セリエ A
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2 - 2
終了
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アンドレア・ピナモンティ 73', 85'
リッカルド・オルソリーニ 37'イェンス・オドガード 56'
(HT 0-1) (終了 2-2)

ジェノア 対 ボローニャ結果＆スタッツ,