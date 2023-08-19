セリエ A
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1 - 4
終了
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ダヴィデ・ビラスキ 58'
クリスティアーノビラギ 5'ジャコモ・ボナベンチュラ 11'ニコラス・ゴンザレス 40'ロランド・マンドラゴラ 56'
(HT 0-3) (終了 1-4)

ジェノア 対 フィオレンティーナ結果＆スタッツ,