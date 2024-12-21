セリエ A
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1 - 2
終了
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アンドレア・ピナモンティ 51'
アンドレ=フランクザンボアンギッサ 15'アミル・ラフマニ 23'
(HT 0-2) (終了 1-2)

ジェノア 対 ナポリ結果＆スタッツ,