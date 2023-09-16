セリエ A
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2 - 2
終了
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マッティア・バニ 40'マテオ・レテギ 56'
ジャコモ・ラスパドリ 76'マッテオ・ポリターノ 84'
(HT 1-0) (終了 2-2)

ジェノア 対 ナポリ結果＆スタッツ,